Juventus ufficiale il rinnovo di Tudor E Conte allontana il ritorno

La Juventus annuncia con entusiasmo il rinnovo di Igor Tudor, confermando il suo ruolo alla guida dei bianconeri per un altro anno. Questa scelta allontana le voci di un possibile ritorno di Conte e sancisce la fiducia nel progetto tecnico attuale. Tudor si è mostrato determinato a continuare il percorso iniziato, rafforzando la stabilità e l’ambizione della squadra. La Juventus crede nel talento e nella visione del suo allenatore, puntando a grandi risultati...

(Adnkronos) – Igor Tudor rinnova con la Juventus. Oggi, venerdì 13 giugno, il club bianconero ha comunicato il prolungamento del contratto del tecnico croato, subentrato a Thiago Motta nel corso della scorsa stagione, in scadenza il prossimo 30 giugno. Tudor ha firmato per un altro anno, con opzione per la stagione successiva, come comunicato sul sito ufficiale bianconero: “Da oggi è ufficiale il suo rinnovo di contratto. Tudor si è legato al nostro Club fino al 30 giugno 2027 – con opzione sul 2028 – e anche nelle prossime stagioni guiderĂ la Prima Squadra Maschile, a partire dalla prima competizione ufficiale che andrĂ in scena negli Stati Uniti, la FIFA Club World Cup”. 🔗 Leggi su Seriea24.it