Juventus Tudor ufficiale fino al 2027!

Juventus e Igor Tudor insieme fino al 2027: un sodalizio che promette successi duraturi. Dopo aver rilanciato la squadra e conquistato la qualificazione in Champions, il tecnico croato ha ricevuto il rinnovo che conferma fiducia e ambizione. Il club bianconero punta a continuare il percorso di crescita sotto la sua guida, con l’obiettivo di riportare la Juventus ai vertici del calcio internazionale. La nuova era è appena iniziata.

Tudor, ufficiale il rinnovo fino al 2027! Igor Tudor guiderĂ la Juventus fino al 2027, con un'opzione per il 2028. Il club bianconero ha annunciato il rinnovo del contratto del tecnico croato, premiando il suo lavoro. Tudor ha conquistato la qualificazione in Champions League, rianimando una squadra in difficoltĂ .