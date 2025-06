Juventus Tudor rinnova con i bianconeri | annuncio ufficiale

La Juventus conferma la sua fiducia in Igor Tudor, annunciando ufficialmente il rinnovo di contratto con l’ex difensore alla guida della squadra. Dopo un’ultima stagione promettente, i bianconeri puntano sulla continuità e sulla leadership di Tudor per rilanciare le ambizioni del club. Un segnale forte verso tifosi e mercato, che rafforza il progetto di crescita e successo della Vecchia Signora. La prossima stagione si preannuncia ancora più avvincente sotto la guida di Tudor.

La Juventus ha annunciato che Igor Tudor resterà alla guida del club bianconero con tanto di rinnovo di contratto La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri. Un annuncio arrivato attraverso un comunicato sul sito della società che dunque vuole dare continuità al percorso svolto dall’ex difensore alla guida della Vecchia Signora dell’ultima parte della scorsa stagione. Igor Tudor (Juventus Fc) portrait during Parma Calcio vs Juventus FC, Italian soccer Serie A match in Parma, Italy, April 23 2025 Il tecnico croato si è legato al club fino al 30 giugno 2027 con opzione sul 2028. 🔗 Leggi su Sportface.it