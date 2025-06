Juventus Tudor punta tutto su Balerdi

In casa Juventus, l’attenzione si concentra su Leonardo Balerdi, il difensore argentino classe 1999 al centro delle strategie di Igor Tudor. Con un passato al Marsiglia e il passaporto italiano in tasca, Balerdi rappresenta la scelta ideale per rafforzare la linea difensiva del futuro. Tudor punta deciso su di lui, vedendo nel giovane talento una soluzione strategica per il presente e il domani bianconero.

Il difensore perfetto per la difesa del futuro Leonardo Balerdi è il nome caldo per la difesa della Juventus. Il centrale argentino, classe 1999, è il pupillo di Igor Tudor, che lo ha allenato al Marsiglia nella stagione 2022-23. Con il passaporto italiano, Balerdi è un'opzione strategica per le liste

