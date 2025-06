Juventus non solo Lookman | colpo da 60 milioni per Tudor

La Juventus si prepara a sorprenderci con una campagna di mercato ricca di sorprese e grandi colpi. Lookman potrebbe essere il primo tassello di un puzzle ambizioso, ma non è tutto: i bianconeri puntano anche a rinforzare la difesa con innesti di livello. Damien Comolli lavora dietro le quinte per consegnare a Tudor una rosa competitiva e pronta a dominare la prossima stagione. La Juventus è pronta a recitare un ruolo da protagonista, e il mercato estivo sarà il suo palcoscenico principale.

Lookman alla Juventus, ma non solo: i bianconeri si preparano a recitare un ruolo da protagonisti in vista dell’imminente sessione del calciomercato estivo. Damien Comolli, infatti, potrebbe regalare a Tudor alcuni rinforzi di prima fascia in vista della prossima stagione Dopo le indiscrezioni trapelate sul possibile assalto a Lookman, la Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore anche per l’arrivo di un nuovo centrale difensivo e un nuovo centrocampista. Occhi puntati su Ederson, primo obiettivo di Tudor, ma tutto dipenderà dalla possibile cessione di Douglas Luiz. La Juventus vorrebbe incassare almeno 30-35 milioni dall’addio del brasiliano, per poi investire 60 milioni di euro complessivi per Ederson. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, non solo Lookman: colpo da 60 milioni per Tudor

In questa notizia si parla di: juventus - lookman - tudor - colpo

Lookman Juventus, i bianconeri preparano il terreno per l’assalto: serve solo più questo tassello. Il piano della dirigenza - La Juventus è pronta a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante in grande forma, e manca solo un tassello per completare il piano della dirigenza.

Lookman-Juventus, nuovo colpo di scena: all’Atalanta 30 milioni di euro più una contropartita! I DETTAGLI https://blstg.news/eJCo/ Vai su Facebook

Juventus, triplo colpo in attacco: Giuntoli scatenato; Lookman-Juve, perché un assist arriva da Osimhen: Giuntoli tesse la tela; Calciomercato Juve: super colpo già al Mondiale per Club?.

Colpo di scena in casa Juve: Tudor confermato, ora cambia tutto msn.com scrive: La Juventus ha ufficializzato la conferma di Igor Tudor come allenatore della prima squadra anche dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti ...