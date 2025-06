Juventus non solo Bremer | un altro bianconero è convocato ma non giocherà al Mondiale per Club Tutti gli aggiornamenti

La Juventus si prepara all’appuntamento mondiale con grandi assenze: oltre a Bremer, anche Milik sarà presente negli Stati Uniti senza scendere in campo. La rosa bianconera si arricchisce di un altro protagonista, ma le notizie non sono tutte positive. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti esclusivi sulla partecipazione dei giocatori e le ultime novità dalla Continassa.

Juventus, due convocati ma non giocheranno il Mondiale: novità sugli infortunati in casa bianconera. Gli aggiornamenti dalla Continassa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gleison Bremer e Arek Milik partiranno per l’America con la squadra, ma non giocheranno il Mondiale per Club. Il difensore brasiliano ed il polacco, entrambi fuori da inizio stagione, andranno negli Stati Uniti solo per allenarsi con i compagni. I due non verranno rischiato nelle tre partite del girone che inizierà la prossima settimana per i bianconeri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, non solo Bremer: un altro bianconero è convocato ma non giocherà al Mondiale per Club. Tutti gli aggiornamenti

