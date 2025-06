Juventus Nicolò Savona e il futuro difensivo bianconero

La Juventus si proietta verso un futuro solido e ambizioso, consolidando il suo settore difensivo con un investimento strategico. Il rinnovo di Nicolò Savona, giovane promessa classe 2003, fino al 2030, rappresenta un segnale chiaro di fiducia e crescita. Con questa scelta, i bianconeri rafforzano il presente e gettano le basi per un domani all'altezza delle più grandi ambizioni. Un passo che potrebbe fare la differenza nel percorso vincente della squadra.

Un rinnovo per il presente e il futuro La Juventus ha messo un tassello importante per la sua difesa, annunciando il prolungamento del contratto di Nicolò Savona fino al 30 giugno 2030. Il difensore classe 2003, come riportato da IlBianconero.com, ha raggiunto l’accordo con la dirigenza bianconera, e l’ufficialità è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it