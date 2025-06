Juventus Mbangula e il mercato estivo bianconero

L'estate si avvicina e la Juventus si appresta a un mercato ricco di sorprese, con il Bologna protagonista di un intrigante scambio di talenti. I rossoblù mostrano interesse per due giovani promesse bianconere: Samuel Mbangula e Nicolò Savona, alimentando un dialogo di mercato sempre più vivo tra i due club. Un affare che potrebbe rivoluzionare le strategie di entrambe le parti e accende l’attesa dei tifosi.

Un intreccio di mercato con il Bologna La Juventus si prepara a un'estate movimentata, con il Bologna che punta due giovani talenti bianconeri: Samuel Mbangula e Nicolò Savona. L'interesse dei rossoblù, emerso nelle ultime ore, si inserisce in un dialogo di mercato sempre più intenso tra i due club. Mbangula,

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Mbangula; Vlahovic. #CagliariJuve #Juve #Juventus #seriea #sportitalia Vai su Facebook

