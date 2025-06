Juventus | Leonardo Balerdi trattativa in salita

La Juventus si trova di fronte a una sfida difficile nella trattativa per Leonardo Balerdi, il difensore argentino desiderato da Tudor per rafforzare la difesa in vista del Mondiale per Club 2025. Capitano dell’Olympique Marsiglia e pilastro del suo schema tattico, Balerdi rappresenta un obiettivo ambizioso che potrebbe cambiare le sorti della squadra bianconera. Riuscirà la Vecchia Signora a superare gli ostacoli e portarlo a Torino?

Balerdi, il rinforzo voluto da Tudor La Juventus ha messo gli occhi su Leonardo Balerdi, capitano dell'Olympique Marsiglia, per rafforzare la difesa in vista del Mondiale per Club 2025. Igor Tudor, che ha allenato il difensore argentino al Marsiglia, lo considera il profilo ideale per il suo 3-4-2-1, grazie alla

