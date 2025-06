Juventus la posizione su Castro e la strategia per l’attacco | Primapagina

La Juventus si prepara a rafforzare la propria rosa con una strategia ben studiata: mantenere l’essenza del team, introducendo solo le modifiche necessarie per migliorare la coesione in vista della prossima stagione. La posizione su Castro riflette questa filosofia: un restauro mirato, senza rivoluzionare tutto, ma puntando a un attacco deciso e efficace. Scopriamo insieme come la Vecchia Signora pianifica di riconquistare il campo.

2025-06-13 09:30:00 Fermi tutti! Juventus, la posizione su Castro e la strategia per l’attacco Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Juventus, la posizione su Castro e la strategia per l’attacco. Marco Amato, inviato a Torino. un minuto fa.. Un restauro, nessuna volontà di abbattere il muro e cominciare da zero. Qualche tessera da sostituire, per rendere più vivida l’immagine nel mosaico, ma senza trasfigurarla. È questa la strategia della Juventus che vede Damien Comolli e Igor Tudor viaggiare sugli stessi binari: la squadra è competitiva, vanno aggiunti alcuni tasselli, operazioni mirate, per alzare il livello e provare a tornare vincenti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Juventus, la posizione su Castro e la strategia per l’attacco | Primapagina

In questa notizia si parla di: juventus - posizione - castro - strategia

Juventus, offerta per Pintus: un indizio per Conte? La posizione del Real Madrid - La Juventus ha presentato un'offerta ad Antonio Pintus, rivelando un potenziale indizio sulla posizione di Antonio Conte e sul futuro del Real Madrid.

Juventus, la strategia di mercato per l’attacco e la posizione su Santiago Castro; Juventus; Bologna, c'è l'interesse del Besiktas per Dallinga: i dettagli.

Juventus, la posizione su Castro e la strategia per l'attacco Segnala msn.com: Qualche tessera da sostituire, per rendere più vivida l’immagine nel mosaico, ma senza trasfigurarla.