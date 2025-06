Juventus | Kelly addio vicino?

La Juventus si trova a un passo da un'importante svolta: l'addio di Lloyd Kelly, il difensore anglo-giocatore arrivato a gennaio 2025 con grandi aspettative. Dopo soli sei mesi e un investimento di 17,5 milioni di euro più bonus, la società potrebbe decidere di lasciar andare Kelly, considerando che non ha pienamente soddisfatto le speranze di Igor Tudor. Una decisione che potrebbe cambiare gli assetti della rosa bianconera.

Kelly, un’avventura a rischio chiusura Il percorso di Lloyd Kelly con la Juventus potrebbe terminare dopo appena sei mesi. Arrivato a gennaio 2025 in prestito dal Newcastle con obbligo di riscatto per 17,5 milioni di euro (più bonus), il difensore inglese non ha convinto pienamente Igor Tudor. Nonostante il riscatto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kelly, addio vicino?

In questa notizia si parla di: kelly - juventus - addio - vicino

Infortunio Kelly: l’inglese ‘tappa’ l’emergenza difensiva con l’Udinese? Le condizioni del calciatore della Juventus dopo l’ultimo allenamento - L'infortunio di Kelly preoccupa la Juventus in vista della sfida contro l'Udinese. Dopo l'ultimo allenamento, emergono novità sulle condizioni del difensore bianconero, con la speranza di una sua disponibilità per il match.

️️ #KELLY È TUTTO DELLA #JUVENTUS! Il #Newcastle ha confermato ufficialmente l'addio del difensore inglese, che diventa un calciatore bianconero a titolo definitivo Vi è piaciuto il suo impatto alla #Juve ️ L'ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS2 Vai su Facebook

Sky Sport - Kelly non convince: la Juventus vuole venderlo ma senza fare minusvalenza; Juve, ufficiale Kelly e addio Fagioli. Milan scatenato: tutti i colpi di mercato; Giuntoli svela la strategia della Juve nel mercato di gennaio: perché sono arrivati Veiga e Kelly.

Calciomercato Juventus News/ Fatta per Kelly: le cifre. A giugno sarà addio a Vlahovic (oggi 2 febbraio 2025) Da ilsussidiario.net: Intanto si registra per il calciomercato Juventus una sempre più probabile partenza: in questo caso parliamo di giugno e di Dusan Vlahovic, che sarà la grande uscita bianconera per la prossima ...