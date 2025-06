Juventus in lutto | si è spento all’età di 95 anni l’ex presidente onorario della Vecchia Signora Franzo Grande Stevens

La Juventus piange la scomparsa di Franzo Grande Stevens, figura iconica e stimata, che ha guidato con passione e dedizione la Vecchia Signora come presidente onorario. A quasi un secolo di vita, il suo lascito resta indelebile nel cuore dei tifosi e nel patrimonio del club. Un grande dolore per tutto il mondo del calcio, che si unisce nel ricordo di un uomo che ha incarnato l'eccellenza e la passione juventina.

