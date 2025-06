Juventus il DG Comolli | Vlahovic è un top player Però … | VIDEO

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, si presenta con entusiasmo e visione chiara per il futuro. Durante la conferenza stampa di insediamento, ha speso parole importanti su Dusan Vlahovic, considerato un top player per i bianconeri. Le sue dichiarazioni svelano progetti ambiziosi e strategie mirate in questo calciomercato estivo. Scopriamo insieme cosa ha detto sulla stella serba e le prospettive di questa rivoluzione juventina.

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ha parlato di Dusan Vlahovic durante la conferenza stampa della sua presentazione. Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ex Presidente del Tolosa di RedBird, ha parlato di Dusan Vlahovic e delle sue prospettive in questo calciomercato estivo durante la conferenza stampa tenuta per il suo insediamento nel club bianconero. Ecco, dunque, nel video, le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus, il DG Comolli: “Vlahovic è un top player. Però …” | VIDEO

In questa notizia si parla di: juventus - comolli - vlahovic - player

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

JUVENTUS - Comolli sul futuro di Vlahovic: "È un top player, parleremo per capire cosa vuole" https://ift.tt/tPVA9qW Vai su X

Vlahovic è un giocatore sul mercato e le parole usate ieri da Comolli mi paiono perfettamente in linea. “Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Lui è un top player, alcune cose non hanno funzionato dall’inizio di gennaio fino a fine stagione, ci sono stati alti Vai su Facebook

Juventus, Comolli: Vlahovic è un top player, però...; Juventus, Comolli su Vlahovic: E' un top player, ma ci devo parlare e capire cosa fare; Juve, Comolli sul futuro di Vlahovic: È un top player, parleremo per capire cosa vuole.

Negli Usa il primo contatto fra lo staff del giocatore e Comolli Riporta gazzetta.it: Sembrava serrata, a doppia mandata, e invece è presto per considerare finita l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus.