Juventus Gatti in bilico

Il mercato calcistico italiano si infiamma con il caso Federico Gatti, il difensore juventino al centro di un braccio di ferro tra Napoli e Juventus. Dopo un incontro a Milano tra gli agenti del giocatore e il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna, cresce l'incertezza sul futuro di Gatti. La questione si fa sempre più intricata: il destino del classe ’94 potrebbe cambiare le sorti delle prossime stagioni.

Gatti in bilico, braccio di ferro Napoli-Juve Il mercato calcistico italiano si anima con la vicenda di Federico Gatti, difensore della Juventus al centro delle attenzioni del Napoli. Gli agenti del giocatore hanno incontrato a Milano il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna, che conosce bene Gatti dai tempi bianconeri. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gatti in bilico

In questa notizia si parla di: napoli - gatti - juventus - bilico

Gatti Juventus, il Napoli non molla il difensore! Il club bianconero ha già fissato il prezzo per la sua cessione. Cifre e dettagli - Il Napoli non abbandona la pista Federico Gatti, obiettivo della Juventus. Il club bianconero ha già stabilito il prezzo per la cessione del difensore, rafforzando l’interesse del Napoli, neo campione d’Italia.

Rebus allenatore per la Juve! Niente Conte, Tudor in bilico, Inzaghi (via Il Messaggero) suggestione poco credibile e idea Gasperini (ma vicino alla Roma)... Secondo voi, su chi dovrebbe puntare la Juventus per ripartire? Vai su Facebook

Ipotesi Gatti-Napoli, il destino del bianconero è in bilico: ecco da cosa dipenderà ; CM - Stallo Juventus-Gatti: spunta il Napoli, prezzo fissato; Manna segue un giocatore del Chelsea! Anche suo fratello giocava nel Napoli.

Gatti in bilico alla Juventus, retroscena Conte. La posizione del Napoli - Federico Gatti, fermo per infortunio, è il centrale difensivo meno pagato della rosa della Juventus ... Secondo msn.com

TUTTOSPORT - Napoli pronto ad affondare il colpo per Gatti, piace molto a Manna e Conte - Tuttosport scrive a proposito dell'interesse del Napoli per Gatti, difensore della Juventus: "Manna è un grande estimatore del centrale e l’ha messo tra gli obiettivi. Segnala napolimagazine.com

Gatti, gli agenti a cena col Napoli: i milioni sul piatto e la replica della Juventus - Non è passata affatto inosservata negli ambienti di mercato la cena milanese di mercoledì sera tra gli agenti di Federico Gatti (Dario Paolillo e Luca Carnaghi) con il direttore sportivo de ... Come scrive tuttosport.com