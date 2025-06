Juventus e Igor Tudor insieme fino al 2027

Juventus e Igor Tudor insieme fino al 2027. Ora è ufficiale: il tecnico croato ha firmato un rinnovo fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028, consolidando così il progetto a lungo termine della società. Una scelta di continuità che infonde fiducia e entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di vedere la squadra crescere e competere ai massimi livelli sotto la guida di Tudor. La Juventus si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo, puntando sulla stabilità e sulla passione condivisa.

Ora è ufficiale: Igor Tudor sarà l’allenatore della Juventus anche dopo il Mondiale per Club. Il tecnico croato ha firmato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028. Una scelta di continuità voluta dalla società e accolta con entusiasmo dai tifosi, che hanno visto in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Juventus e Igor Tudor insieme fino al 2027

In questa notizia si parla di: juventus - igor - tudor - insieme

Igor Tudor e il futuro incerto sulla panchina della Juventus - Igor Tudor potrebbe non essere il futuro allenatore della Juventus, nonostante le speculazioni. Le voci sul suo destino si intrecciano con le performance della squadra, sia in campionato che in Champions.

L'allenatore Igor #Tudor ha firmato il rinnovo di contratto con la #Juventus. I #bianconeri ed il tecnico pronti a proseguire insieme https://oggisportnotizie.it/2025/06/tudor-rinnovo-contratto/… Vai su X

Stando a quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, Igor Tudor è vicino al rinnovo La Juventus e il suo attuale tecnico andranno avanti insieme fino al 2027 #Juventus #Tudor Vai su Facebook

Juventus e Igor Tudor insieme fino al 2027; Igor Tudor resta alla guida della Juventus, contratto rinnovato fino al 2027: «Scriveremo insieme nuove pagine; Juventus, ufficiale il rinnovo di Igor Tudor.

Juventus: Tudor ha firmato il rinnovo fino al 2027 Si legge su ansa.it: Igor Tudor ha firmato il rinnovo con la Juventus, ora è arrivata anche l'ufficialità da parte del club.