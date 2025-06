Juventus Comolli e lo stop agli infortuni

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, si impegna a rivoluzionare la gestione degli infortuni con un approccio innovativo e scientifico. La sua strategia combina analisi statistiche avanzate e un potenziamento dello staff medico, puntando a ridurre drasticamente i problemi fisici che hanno ostacolato la squadra nella stagione 2024-25. Un passo deciso verso un futuro più forte e resiliente, dove prevenzione e tecnologia si uniscono per portare la Vecchia Signora al massimo livello.

Comolli, scienza e mercato per fermare gli infortuni Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, affronta con decisione il problema degli infortuni che ha tormentato la squadra nella stagione 2024-25. Il suo approccio si basa su un metodo scientifico e statistico, che prevede una revisione completa dello staff medico e

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus

