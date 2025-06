Juve Tudor | Mondiale per Club? Giocheremo per vincere

Le parole del tecnico della Juventus, Igor Tudor, sul Mondiale per Club in un'intervista ai canali ufficiali della Fifa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, Tudor: "Mondiale per Club? Giocheremo per vincere"

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Juventus, Tudor: "Sento di essere al posto giusto, Yildiz mix tra un 9 e un 10" Segnala sportmediaset.mediaset.it: Dopo l'ottimo finale di campionato e la qualificazione alla prossima Champions League raggiunta, il club bianconero ha deciso di puntare ancora sull'allenatore croat ...