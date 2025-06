Juve l' identikit dei nuovi ds e dt | profili e tempistiche per l' arrivo in bianconero

La Juventus si prepara a rinnovare il proprio management, con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo. Damien Comolli punta su due figure giovani e motivate, con ruoli da collaboratori, per garantire una gestione dinamica e innovativa. I nomi sono ancora top secret, ma le tempistiche indicano un’ufficializzazione a luglio, segnando un nuovo capitolo per i bianconeri e aprendo scenari interessanti per il futuro della squadra.

Damien Comolli vuole al fianco due figure abbastanza giovani con un chiaro status da collaboratori. Per la nomina tutto rimandato a luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, l'identikit dei nuovi ds e dt: profili e tempistiche per l'arrivo in bianconero

In questa notizia si parla di: juve - identikit - profili - tempistiche

Tufaro Juve, il talento dell’Under 15 in rampa di lancio! Ritorni lo racconta: «Ecco che tipo di giocatore è». L’identikit - Gabriele Tufaro, classe 2010 e gioiello dell'Under 15 della Juventus, si sta mettendo in luce come uno dei talenti emergenti della squadra.

Juve, l'identikit dei nuovi ds e dt: profili e tempistiche per l'arrivo in bianconero.

Damien Comolli vuole al fianco due figure abbastanza giovani con un chiaro status da collaboratori. Per la nomina tutto rimandato a luglio Come scrive gazzetta.it: Damien Comolli vuole al fianco due figure abbastanza giovani con un chiaro status da collaboratori.