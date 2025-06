Juve-Gyokeres colpo da 60 milioni + 10 di bonus | Abbiamo la prova scritta

Il mercato si infiamma: Viktor Gyokeres, protagonista di un sorprendente colpo da 60 milioni più 10 di bonus, ha le idee chiare. Dopo una stagione da 54 gol e 13 assist, il desiderio dell’attaccante svedese di cambiare aria è diventato ufficiale con parole chiare e una prova scritta in mano. La Juventus è pronta a fare sul serio, ma cosa riserverà il futuro? Restate sintonizzati, perché la trattativa è tutt’altro che conclusa.

Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi: ecco le sue parole, il club bianconero è avvisato. Il punto della situazione Dopo una stagione da 54 gol e 13 assist in 52 partite, la voglia di Viktor Gyokeres di spiccare il volo è davvero tanta. Lo svedese classe 1998 non vuole, dunque, più giocare per lo Sporting Clube de Portugal. (LaPresse) – Calciomercato.it Le big del calcio europeo interessate al bombe, d'altronde, non mancano. Come raccontato su Calciomercato.it, il giocatore è finito sul taccuino della dirigenza della Juventus.