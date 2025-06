Juve arriva la scelta sul nuovo allenatore | l’annuncio ufficiale su Tudor

La Juventus fa chiarezza sul futuro tecnico: dopo settimane di attese e rumors, l’annuncio ufficiale conferma il rinnovo di Igor Tudor come allenatore bianconero. Un segnale di continuità e fiducia che infiamma i tifosi e rafforza il progetto a lungo termine del club. Con entusiasmo e carisma, Tudor continuerà a guidare la Juventus verso nuovi traguardi. Prepariamoci a scoprire cosa riserva il prossimo capitolo di questa avventura.

Juve, l’annuncio ufficiale sul futuro di Igor Tudor dopo le tante voci sul nuovo allenatore bianconero. Tutti i dettagli in merito. La Juve, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo di Igor Tudor. COMUNICATO – « Entusiasmo. Carisma. Juventinità. Tre semplici parole. Tre sostantivi che, però, raccontano alla perfezione che cosa è stato Igor Tudor da fine marzo a oggi, da quando è diventato l’allenatore della Juventus, e ricordano ciò che continuerà a essere il tecnico croato in futuro. Da oggi è ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto. Tudor si è legato al nostro Club fino al 30 giugno 2027 – con opzione sul 2028 – e anche nelle prossime stagioni guiderà la Prima Squadra Maschile, a partire dalla prima competizione ufficiale che andrà in scena negli Stati Uniti, la FIFA Club World Cup. 🔗 Leggi su Internews24.com