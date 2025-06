Jurassic World – La Rinascita | il più grande incasso dell’estate secondo le proiezioni del box office

Preparati a vivere un'estate da record: Jurassic World – La Rinascita si preannuncia come il più grande incasso della stagione, secondo le proiezioni del box office. Diretto da Gareth Edwards e scritto dal talento dietro l'originale, il film promette emozioni intense e un nuovo capitolo nella saga dei dinosauri. Con una trama avvincente e personaggi freschi, questa avventura sta già conquistando il pubblico. Non perdere l’occasione di scoprire cosa riserva il futuro dei giganti preistorici!

Le proiezioni al botteghino stimano Jurassic World – La Rinascita come uno dei migliori debutti di quest’estate. Diretto da Gareth Edwards ( Godzilla, Rogue One ), con una sceneggiatura dello sceneggiatore originale del franchise, David Koepp, La Rinascita è una sorta di reboot, e introduce una nuova serie di personaggi che intraprendono una missione sull’isola di Ile Saint-Hubert, un tempo utilizzata dalla InGen come centro di ricerca sui dinosauri. Il cast di Jurassic World – La Rinascita include Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, Ed Skrein e altri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Jurassic World: La Rinascita, il debutto nelle sale e le previsioni di incasso Da ecodelcinema.com: "Con l'uscita di Jurassic World: La Rinascita il 2 luglio 2025, le previsioni indicano incassi tra 120 e 125 milioni di dollari, ma la concorrenza con Superman e I Fantastici 4 è agguerrita.