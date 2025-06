Junior Tennis Arezzo | un' estate di sport e divertimento

Quest’estate, Junior Tennis Club Arezzo trasforma il divertimento in un’esperienza unica! Con 54 anni di passione e impegno, il club offre un mix perfetto di sport, socialità e relax tra i suoi 7 campi da tennis e una accogliente club house. Un’occasione imperdibile per bambini e ragazzi di vivere un’estate all’insegna dell’attività fisica e dell’amicizia. Pronti a scoprire un’estate indimenticabile nel cuore di Arezzo?

Junior Tennis Club Arezzo, una realtà storica nel panorama sportivo locale che quest'anno ha celebrato il suo 54° anno di attività. "Nel corso degli anni, ci siamo dedicati con passione a offrire servizi di alta qualità ai nostri soci, evolvendoci costantemente per rispondere alle loro esigenze e alle nuove tendenze del mercato", spiega il presidente Lorenzo Salvini. La struttura vanta un'ampia offerta: 7 campi da tennis, una club house con bar e ristorante e una piscina. Il più importante indicatore del successo è una costante crescita del numero dei soci e degli associati praticanti il cui elemento chiave sono i servizi dedicati all'insegnamento, che spaziano dalla scuola di tennis per bambini (a partire dai 3-4 anni con attività propedeutica) ai corsi serali collettivi e alle lezioni private per adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it