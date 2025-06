judo scutto e nagayama si prendono la scena nella prima giornata dei mondiali a budapest

La scena mondiale del judo si accende a Budapest, con emozioni e protagonisti di altissimo livello. Nella prima giornata dei Campionati Mondiali 2025, l’Italia brilla grazie alla straordinaria vittoria di Assunta Scutto nella categoria -48 kg, mentre il Giappone conquista il centro dell’attenzione con Ryuju Nagayama nella -60 kg. L’atmosfera è ricca di adrenalina e passione, e questa giornata promette ancora grandi sorprese e imprese da ricordare.

Prima giornata a forti tinte azzurre in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (in Ungheria). L'Italia festeggia infatti il meraviglioso trionfo di Assunta Scutto nella -48 kg, mentre nell'altra categoria di peso prevista oggi è il Giappone a prendersi la scena con l'oro di Ryuju Nagayama nella -60 kg. Partiamo dai pesi leggeri femminili, con la 23enne napoletana "Susy" Scutto che ha realizzato un'impresa favolosa battendo in finale la Abiba Abuzhakynova con il terzo ippon consecutivo del torneo (dopo quelli inflitti alla taiwanese Lin Chen-Hao e soprattutto in semifinale alla francese Shirine Boukli) e laureandosi per la prima volta in carriera Campionessa del Mondo assoluta.