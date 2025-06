Judo l' Accademia Prato brilla in Coppa Italia A1

L’Accademia Prato si conferma protagonista nel panorama del judo italiano, brillando alla Coppa Italia A1 di Lido di Ostia. Tra sfide emozionanti e atleti determinati, il team pratese ha ottenuto risultati straordinari, dimostrando che impegno e passione portano sempre a grandi traguardi. La performance delle loro stelle emergenti, come Sofia Kubler, è la testimonianza di una crescita costante e di un futuro promettente. Un esempio di eccellenza sportiva tutta da ammirare.

Prato, 13 giugno 2025 - Pochi giorni fa, a Lido di Ostia si è svolta la Coppa Italia A1 di judo. E nell'ambito di una kermesse che ha visto sfidarsi i migliori atleti d'Italia, l'Accademia Prato ha conquistato due medaglie grazie alla caparbietà ed all'impegno dei propri tesserati. Iniziando ad esempio da Sofia Kubler nella categoria "+78 kg", che dopo aver perso il primo ed il terzo incontro ha vinto tutti i match successivi per ippon, arrivando sino al bronzo. Percorso netto anche per Alex Carta nella categoria "-90 kg", che si è aggiudicato la "finalina" al "golden score" ottenendo una medaglia di bronzo al pari della compagna di squadra.

