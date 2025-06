Judo Assunta Scutto | Raggiunto un sogno che avevo sin da bambina

sogno che avevo fin da bambina. Assunta Scutto, campionessa iridata nella categoria -48 kg ai Mondiali di Budapest 2025, ha dimostrato che con determinazione e fede nei propri sogni tutto è possibile. La sua vittoria è un esempio di tenacia e passione, ispirando giovani e appassionati di judo a credere nelle proprie capacità e a non arrendersi mai. Un trionfo che resterà impresso nella storia del judo italiano e mondiale.

Assunta Scutto si è laureata campionessa iridata nella categoria di peso dei -48 kg femminili ai Mondiali senior 2025 di judo, scattati quest'oggi a Budapest, in Ungheria: l'azzurra, dopo aver conquistato la medaglia d'oro, ha confidato le proprie emozioni al sito federale. La gioia dell'azzurra: " Oggi ho battuto ogni mio gigante e il primo gigante era dentro di me. Ho avuto fede e ci ho creduto con tutta me stessa, riuscendo a raggiungere un sogno che avevo sin da bambina. Ancora non riesco a crederci. Sapevo di poter arrivare in alto e nell'ultimo periodo ho lavorato tanto, sistemando qualcosa che ancora mancava per arrivare sul tetto del mondo.