Juanlu Sanchez il Napoli ha offerto 10 milioni + 4 di bonus ma il Siviglia ne chiede il doppio Correo de Andalucia

Il Napoli si avvicina con determinazione a Juanlu Sanchez, giovane e talentuoso terzino del Siviglia, attualmente in azione con la Spagna all’Europeo Under 21. Con un'offerta di 10 milioni più 4 di bonus, il club partenopeo spera di convincere i biancorossi andalusi, ma il Siviglia chiede il doppio. La corsa per assicurarsi le sue qualità entra nel vivo: la trattativa potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane.

Il Napoli è fortemente interessato al terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez, che al momento sta disputando l’Europeo Under 21 con la Spagna. Il ds Mana è stato proprio nella città andalusa per incontrare i suoi agenti e fare una prima offerta, che però è ancora lontana da quanto richiesto dal Siviglia. C’è distanza di 10 milioni tra Siviglia e Napoli per Juanlu Sanchez. Come riportato da El Correo de Andalucia: L’offerta iniziale presentata dal Napoli era di 8 milioni + 4 di bonus, poi è salita a 10 milioni + 4. Al momento il Siviglia ne chiede 20, ma il 30 giugno si avvicina ed è l’offerta più alta che il club ha ricevuto per cercare di sanare i conti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juanlu Sanchez, il Napoli ha offerto 10 milioni + 4 di bonus ma il Siviglia ne chiede il doppio (Correo de Andalucia)

Il #Siviglia ha respinto una prima offerta di 15M del #Napoli per #Juanlu Sanchez. Atteso un rilancio nei prossimi giorni #calciomercato Vai su X

Arriva anche la conferma delle immagini di El Chiringuito TV a testimoniare il blitz di Giovanni Manna per Juanlu Sanchez Stando, infatti, alle ultimissime notizie, il club azzurro è molto vicino al terzino del Siviglia #SSCNapoli #Calciomercato #SpazioN Vai su Facebook

