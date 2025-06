Juanlu Sanchez ha già accettato il Napoli | il Siviglia lo lascia partire per 16-17 milioni + 2-3 di bonus

Il mercato estivo si infiamma con il Napoli sempre più vicino a ufficializzare l’arrivo di Juanlu Sanchez dal Siviglia. Il giovane talento spagnolo, classe 2003, ha già dato il suo assenso alla nuova avventura, ma i partenopei devono alzare l’offerta per convincere il club andaluso. La trattativa si avvicina a una svolta: sarà un affare da circa 16-17 milioni più bonus? I tifosi sognano già in grande!

Napoli sempre più vicino a chiudere per Juanlu Sanchez del Siviglia. Il terzino destro avrebbe già accettato la destinazione, ma gli azzurri dovranno offrire una cifra più alta al club spagnolo per assicurarsi le prestazioni del classe 2003. Il Siviglia aspetta una nuova offerta dal Napoli per Juanlu Sanchez. El Correo de Andalucia scrive: Juanlu Sanchez è sempre più vicino al Napoli, l'ultima offerta proveniente dal ds azzurro Giovanni Manna è di 15 milioni ed è stata respinta. Il difensore ha disputato una prestazione di alto livello nella prima partita della Spagna nell'Europeo Under 21; questo è ciò su cui vuole puntare il Siviglia per alzare il prezzo del suo cartellino.