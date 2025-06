Join the Indie torna con la sesta edizione il format dedicato agli sviluppatori italiani della scena indie

Join the Indie torna con la sesta edizione, un evento imperdibile dedicato agli sviluppatori italiani della scena indie. Il 18 giugno, gli eStudios di Milano saranno il palcoscenico perfetto per scoprire le novità , incontrare i creatori di giochi indipendenti e immergersi in un universo di innovazione e talento italiano. Un’occasione unica per condividere idee, ispirazioni e passione: non mancare a questa celebrazione del “made in Italy” nel mondo videoludico!

Join the Indie torna il 18 giugno negli eStudios di Milano per la sesta edizione di un format che mette in piena luce gli sviluppatori italiani della scena videoludica indipendente. Questa giornata interamente dedicata al “made in Italy” offre infatti l’opportunitĂ unica di incontrare direttamente chi crea i giochi e di provare in anteprima i loro titoli, confrontandosi fianco a fianco con designer e programmatori. Programma della giornata 15:00 – 19:30 • Apertura al pubblico (ingresso gratuito) Demo e live gameplay con gli sviluppatori: prova i titoli indie italiani insieme ai loro creatori, scopri sfumature e curiosità “dietro le quinte” e poni domande ai team di sviluppo Meet & greet: momenti di confronto diretto con ciascun studio Talk & conferenze: intervento speciale dell’IGDA (International Game Developers Association) “Join the Indie non è solo una vetrina, ma un vero e proprio laboratorio: il pomeriggio i partecipanti diventano parte attiva del processo creativo, testando i giochi con gli sviluppatori al loro fianco. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Join the Indie, torna con la sesta edizione il format dedicato agli sviluppatori italiani della scena indie

