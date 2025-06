John Wick 4 | Keanu Reeves ha guadagnato 40.000 dollari per ogni parola detta

Nel mondo di John Wick 4, il silenzio vale oro: Keanu Reeves ha guadagnato 40.000 dollari per ogni parola pronunciata, e con soli 380 vocaboli in tre ore di film, ha incassato milioni. Ma dietro questa strategia sorprendente si nasconde una decisione audace e studiata, che ha reso il personaggio ancora più iconico e affascinante. Scopriamo insieme come il potere del non detto possa trasformare un’opera d’arte.

Con soli 380 vocaboli in tre ore di film, Keanu Reeves ha incassato milioni. Ma dietro a questo silenzio c'è una scelta precisa e sorprendentemente efficace.

