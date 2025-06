Jihad come differenza e destino Gli incontri sull' islam organizzati dalla Provincia di Pesaro

Scopri il ciclo di incontri "Jihad come differenza e destino", organizzato dalla Provincia di Pesaro, un'occasione unica per approfondire la realtà dell'Islam tra Corano e interpretazioni moderne. A poche settimane dalle elezioni regionali nelle Marche, questi eventi offrono uno sguardo approfondito e rafforzano il dialogo tra culture. Un'occasione imperdibile per conoscere da vicino un mondo spesso frainteso, contribuendo a costruire ponti di comprensione e rispetto.

Un ciclo di eventi sull'Islam, tra Corano e Jihad, è stato organizzato a Pesaro dalla Provincia a poche settimane dalle elezioni regionali nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Jihad come differenza e destino". Gli incontri sull'islam organizzati dalla Provincia di Pesaro

In questa notizia si parla di: jihad - islam - provincia - pesaro

Jihad come differenza e destino. Gli incontri sull'islam organizzati dalla Provincia di Pesaro; Il Jihad come “differenza” e destino / 'Islam fra tradizione e mutazione',; Capire l’Islam, tra tradizione e mutazione, in cinque incontri.

Così il Pd punta sugli Imam per qualche voto. Dopo la bufera Pesaro ora Ricci corteggia l'Islam Da iltempo.it: Non sono una nuova specie animale, ma è l’ennesima trasformazione dei “dem locali” per adattarsi ...