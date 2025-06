jeff bezos e lauren sanchez il matrimonio da mille e una notte a venezia va di traverso ai veneziani

Mentre Venezia si prepara a ospitare il matrimonio dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tra yacht sfarzosi e star internazionali, non tutti condividono l’entusiasmo. La città lagunare si trasforma in un palcoscenico di glamour e opulenza, suscitando reazioni contrastanti tra i veneziani. Tra aspettative e proteste, il grande evento sta lasciando il segno: sarà davvero la festa dei Mille e Una Notte o un passo troppo avanti?

A Venezia è tutto pronto per il matrimonio dell’anno, anche se non tutti stappano prosecco e brindano a suon di spritz con entusiasmo. Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposeranno dal 24 al 26 giugno in una blindatissima Venezia tra yacht, star e hotel extralusso. Ma se da una parte c’è chi sogna il red carpet sul Canal Grande, dall’altra c’è chi storce il naso. Anzi, alza striscioni dai campanili. 250 invitati, hotel sold out e paparazzi in tilt. Il fondatore di Amazon, 61 anni, e la giornalistaautrice best seller Lauren Sanchez, 55 anni, stanno per dirsi sì davanti a 250 ospiti top level. Gli hotel più lussuosi della città sono già pieni zeppi. 🔗 Leggi su Panorama.it