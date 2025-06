Jazz' In raddoppia da Campobasso verso Roma Capitale dell' Innovazione

Jazz'Inn si prepara a un viaggio straordinario, raddoppiando la sua presenza tra Campobasso e Roma, capitale dell'innovazione. Un appuntamento imperdibile che unisce musica, impresa e creatività , portando le eccellenze del Molise sotto i riflettori nazionali. Con il supporto del Comune di Roma e della Fondazione Ampioraggio, questo progetto promette di trasformare lo spazio urbano in un palcoscenico di innovazione e talenti. La strada verso un futuro più luminoso e vibrante è ormai tracciata.

Roma, 13 giu. (askanews) - Un doppio importante appuntamento per Jazz'Inn è stato presentato nella sala della Protomoteca in Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il format ideato dalla Fondazione Ampioraggio - un laboratorio diffuso di innovazione fatto di imprese, enti e startup - farĂ tappa a Campobasso e nei territori del Molise, per l'edizione 2025 (dal 29 settembre al 3 ottobre), per poi sbarcare nel 2026 nella Capitale, pronta a trasformarsi in un "laboratorio urbano di innovazione". "Siamo molto contenti che nel 2026 ospitando Jazz In saremo un po' una Capitale dell'innovazione della sezione digitale che per noi è una linea strategica fondamentale - ha affermato il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri - Noi a Campobasso presenteremo tante di quelle cose che stiamo facendo, perchĂ© in alcuni campi siamo orgogliosi di essere all'avanguardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net