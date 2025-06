Jaws di steven spielberg torna in onda per il 50° anniversario su nbc

Per il 50º anniversario di “Jaws”, Spielberg e NBC tornano a immergerci nelle profondità dell’oceano con una programmazione speciale, rivisitando un capolavoro che ha segnato generazioni. Tra rassegne televisive, streaming e eventi dal vivo, le celebrazioni sono un omaggio vibrante alla pellicola che ha rivoluzionato il cinema horror e d’avventura. Scopriamo insieme tutte le modalità con cui questa icona continua a catturare l’immaginario collettivo e a mantenere vivo il suo leggendario fascino.

In occasione del cinquantesimo anniversario di uno dei film più iconici della storia del cinema, si stanno moltiplicando le iniziative di celebrazione che coinvolgono sia la televisione che il mondo dello streaming e degli eventi dal vivo. Questo approfondimento analizza le principali modalità con cui il celebre film di Steven Spielberg, “Jaws”, viene commemorato nel 2025, offrendo uno sguardo dettagliato sulle proposte e sugli appuntamenti previsti. le celebrazioni per il cinquantennale di “jaws”. trasmissioni televisive e proiezioni sul grande schermo. Per festeggiare i 50 anni dalla sua uscita nelle sale, la rete NBC trasmetterà una speciale versione del film con un’introduzione inedita di Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jaws di steven spielberg torna in onda per il 50° anniversario su nbc

In questa notizia si parla di: jaws - steven - spielberg - anniversario

Richard Dreyfuss e il figlio di Robert Shaw, Ian, copia sputata del padre. Lo Squalo - Jaws 50 anni dopo... #losqualo #jaws #RichardDreyfuss #RobertShaw #ianshaw #StevenSpielberg - facebook.com Vai su Facebook

Trailer per Jaws @ 50, il documentario definitivo su Lo Squalo di Spielberg; Lo Squalo, il documentario che cade per il 50esimo anniversario esce in una data simbolica perfetta; Jaws, celebrazione per i 50 anni.

Lo Squalo, il documentario che cade per il 50esimo anniversario esce in una data simbolica perfetta msn.com scrive: Lo Squalo avrà un documentario completamente nuovo per il 50° anniversario, con una data di uscita perfetta per il suo debutto sul piccolo schermo.