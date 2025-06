Jannik Sinner la profezia su Wimbledon | un altro incubo

Il Wimbledon 2024 si avvicina, e tra pronostici e sorprese, la domanda che aleggia è: chi solleverà il trofeo quest’anno? Con l’intelligenza artificiale pronta a svelare i suoi pronostici, e campioni come Alcaraz che sfidano le aspettative, il torneo promette emozioni e colpi di scena. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia sull’erba di Londra? Scopriamolo insieme, perché il tennis è imprevedibile e ogni match può cambiare tutto.

Chi vincerà il prossimo Wimbledon secondo l’intelligenza artificiale? All’inizio del torneo (30 giugno-13 luglio) c’è tempo, ma prima ci sono alcuni tornei come Stoccarda, il Queen's e Halle per testare il livello di gioco su una superficie diversa. Carlos Alcaraz, dopo la vittoria al Roland Garros, arriva inevitabilmente come favorito della vigilia, forte dei due titoli consecutivi vinti nel 2023 e nel 2024, entrambi ottenuti battendo Novak Djokovic in finale. Secondo l’ AI, il suo tennis completo ed esplosivo si adatta perfettamente all'erba grazie a queste sue caratteristiche: creatività e varietà, capacità nei momenti chiave, mobilità e reattività e il vantaggio psicologico, avendo vinto gli ultimi quattro incontri contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la profezia su Wimbledon: un altro incubo

Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano, la racchetta in dono e la battuta su Wimbledon - Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dove ha donato al pontefice una racchetta da tennis.

La bufala di Sinner che giocherà Halle per “scappare” da Alcaraz dopo il Roland Garros Come scrive fanpage.it: Jannik Sinner giocherà ad Halle per la marcia d’avvicinamento a Wimbledon.