Jannik Sinner attende il sorteggio ad Halle | orario e possibili avversari turno per turno

Domani, sabato 14 giugno alle 13.00, si svolgerà il tanto atteso sorteggio del tabellone principale del Terra Wortmann Open 2025 di Halle, ATP 500 in Germania. Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 del seeding, aspetta con trepidazione di scoprire il suo cammino verso il titolo. Chi saranno i possibili avversari e quali sfide lo attendono in questo torneo? Scopriamo insieme le possibili combinazioni che potrebbero definirsi in questa giornata cruciale.

Domani, sabato 14 giugno, alle ore 13.00, si terrà il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile del Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 di Halle, in Germania: Jannik Sinner è il campione in carica ed il numero 1 del seeding. IL REGOLAMENTO. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4. Dopo aver determinato chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone, si proseguirà poi con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner attende il sorteggio ad Halle: orario e possibili avversari turno per turno

In questa notizia si parla di: turno - jannik - sinner - sorteggio

I possibili avversari di Jannik Sinner al Roland Garros turno per turno: pericolo Fils agli ottavi, rischio Berrettini ai sedicesimi - Con il ranking ATP aggiornato il 19 maggio, le teste di serie del Roland Garros 2025 saranno definite, delineando i potenziali avversari di Jannik Sinner.

ABBIAMO IL TABELLONE DEL ROLAND GARROS. È stato sorteggiato pochi minuti fa il tabellone del secondo Slam del 2025. Jannik Sinner avrà un debutto tutto francese. Primo turno contro Artur Rinderknech (che lo sconfisse a Lione quattro anni fa) e seco Vai su Facebook

Il possibile cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Parigi! Ci sarà subito una sfida contro un giocatore di casa per il numero uno al mondo: l'azzurro, infatti, esordirà contro Arthur Rinderknech a Parigi. In caso di vittoria, ci sarà ancora una volta una sfida co Vai su X

Tabellone Roland Garros 2025 · Con chi gioca Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP e WTA; Sorteggio Roland Garros: Sinner-Alcaraz solo in finale. Almeno 11 italiani in tabellone; Roland Garros 2025, sorteggio primo turno: Sinner in campo lunedì. Il programma.

Sorteggio tabellone Wimbledon, Sinner pesca male: Alcaraz nel lato di Jannik, che al 2° turno 'vede' anche Berrettini - Nel lato di Sinner, che all'esordio troverà il tedesco Yannik Hanfamann, ci sono anche le incognite Ben Shelton (potenziale avversario agli ottavi) ma soprattutto Matteo ... Secondo eurosport.it

Sinner, oggi l'arrivo a Parigi: il sorteggio, i possibili avversari e le insidie (tra terra rossa e 5 set) del Roland Garros - Già al terzo turno, ovvero nei sedicesimi, Sinner potrebbe affrontare un tennista classificato tra il 25° e il ... Da msn.com

Sinner, Roland Garros inizierà contro Rinderknech. Il percorso di Jannik - Il numero uno del ranking sfiderà al primo turno dello Slam parigino il francese ... Come scrive adnkronos.com