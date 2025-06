James Milner firma il nuovo affare Brighton aprendo la strada per fare la storia della Premier League

Il calcio britannico si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, grazie all’entusiasmante rinnovo di James Milner con il Brighton. A 39 anni, il centrocampista potrebbe superare il record di presenze nella Premier League, dimostrando che la passione e la determinazione non hanno età. Con questa mossa, Milner apre la strada a un possibile nuovo capitolo leggendario: il suo nome rimarrà per sempre inciso nel cuore del calcio inglese.

2025-06-13 18:41:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: James Milner potrebbe battere il record di apparizione della Premier League dopo aver firmato un’estensione del contratto di 12 mesi a Brighton. Il 39enne ha giocato 638 partite nel volo in inglese, secondo solo a Gareth Barry (653). Potrebbe aver superato l’ex centrocampista di Everton la scorsa stagione se non fosse stato per infortuni che lo hanno limitato a sole quattro presenze. L’influenza di Milner si estende fuori dal campo con il boss di Brighton Fabian Hurzeler desideroso di parlare della sua importanza nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

