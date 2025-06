IVisionatici festival Donne e musica La parità di genere tra i nuovi talenti

il potere della musica, le sfide e le opportunità che le donne affrontano nel mondo dello spettacolo. Un’occasione unica per ascoltare storie di talento e determinazione, e per promuovere un cambiamento culturale indispensabile.

IVisionatici music festival da quattro edizioni unisce musica emergente e impegno sociale. Quest’anno, tra note e giovani talenti, a prendersi la scena è stata anche una riflessione necessaria: la parità di genere nel panorama musicale italiano. Lo showcase ’Donne in Musica’, che apre le diverse tappe della manifestazione in diverse città d’Italia, è un format pensato per dare voce — e spazio — alle giovani cantautrici e per indagare, attraverso musica e parole, il divario ancora evidente tra artisti e artiste nel settore. Ideato da Veronica Di Nocera, Emanuele Di Franco e Annachiara Monaco, il progetto mette al centro esperienze dirette, testimonianze artistiche e dati concreti per raccontare cosa significhi, oggi, essere una donna nella musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net