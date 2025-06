Italy Fuels debutta in Francia | ecco la nuova France Fuels

Italy Fuels conquista anche la Francia: nasce France Fuels, l’app che rivoluziona il modo di fare rifornimento, aiutandoti a risparmiare con semplicità e rapidità. Ideata dal giovane pisano Francesco Vibert, questa piattaforma ti permette di individuare in tempo reale le stazioni di servizio più vicine e convenienti, ovunque tu sia in Francia. Una novità che promette di cambiare le regole del gioco nel settore dei carburanti, e non solo...

Pisa, venerdì 13 giugno 2025 – Dopo il successo in Italia, Italy Fuels sbarca in Francia con France Fuels. L’app, ideata e sviluppata dal pisano Francesco Vibert, 27 anni, consente di ri sparmiare sul carburante individuando in tempo reale, con l'uso della propria posizione, le stazioni di servizio più vicine con i prezzi più convenienti. Il funzionamento rimane fedele al modello italiano, già affermato sulle principali piattaforme digitali. Pensata soprattutto per chi è spesso in viaggio, Italy Fuels ha continuato a crescere nel tempo, integrando nuove funzionalità su indicazione degli utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Italy Fuels debutta in Francia: ecco la nuova France Fuels

