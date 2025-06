Italian Video Game Awards 2025 trionfa Stormind Games con A Quiet Place | The Road Ahead

I Video Game Awards Italiani 2025 celebrano il talento nazionale, con Stormind Games che conquista due premi per "A Quiet Place: The Road Ahead". Un riconoscimento meritato per lo studio siciliano, ma non sono da meno Jyamma Games e altri studi italiani, simboli di un futuro promettente nel panorama videoludico. La serata è stata un trionfo di creatività, passione e innovazione, segnando una nuova era per l’industria italiana dei videogiochi.

Lo studio siciliano si porta a casa due statuette, ma premi anche per Jyamma Games e altri studi italiani, con un occhio a un futuro pieno di nuovi videogiochi.

