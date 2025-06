Italia si stringe per Gattuso Con Ringhio pronti anche Bonucci e altri campioni del mondo | c' è anche il cosentino Perrotta?

Italia si stringe forte intorno a Gennaro Gattuso, l’uomo scelto dalla Federcalcio per riportare il sorriso e la vittoria sulla Nazionale. Con Bonucci, Perrotta e altri campioni del mondo pronti a risplendere, il progetto mira a rilanciare il calcio italiano e conquistare i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Dopo giorni di attese, all’inizio della prossima settimana...

Tutte le strade portano a Gennaro Gattuso. La Federcalcio ha individuato nell’ex milanista, campione del mondo nel 2006, l’uomo giusto per risollevare le sorti della nazionale italiana con la mission di centrare la qualificazione ai Mondiali diffusi di Stati Uniti, Canada e Messico del 2026 e scongiurare il terzo fallimento consecutivo. Dopo giorni di voci, all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Italia, si stringe per Gattuso. Con "Ringhio" pronti anche Bonucci e altri campioni del mondo: c'è anche il cosentino Perrotta?

In questa notizia si parla di: gattuso - mondo - italia - stringe

L'Italia si trasforma - Una sfida Capitale. Guardare il Mondo e disegnare il futuro. Vai su Facebook

Oggi contatto Gravina-Gattuso. Ruolo a Prandelli?; Piani per il rilancio azzurro, si stringe per Gattuso ct; Mourinho il piano B per la Nazionale se salta Gattuso. Prandelli torna con un nuovo ruolo.

Italia, si stringe per Gattuso. Con "Ringhio" pronti anche Bonucci e altri campioni del mondo: c'è anche il cosentino Perrotta? - La Federcalcio ha individuato nell’ex milanista, campione del mondo nel 2006, l’uomo giusto per risollevare le ... Segnala msn.com

Gattuso nuovo CT dell’Italia, lo spoiler del padre è quasi un annuncio ufficiale: cosa ha detto - L'Italia ha trovato il suo nuovo commissario tecnico, sarà Gattuso: il padre lancia un'indiscrezione importante sul futuro della panchina della Nazionale ... fanpage.it scrive

Gattuso commissario tecnico dell'Italia? Il padre: «La fumata bianca è vicina» - La risposta è vicina e i segnali arrivano proprio da 'casa Gattuso'. Riporta msn.com