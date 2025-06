Italia per la Nazionale anche Amelia vota Gattuso L’ex portiere | Al momento è il meglio che si possa scegliere

Marco Amelia, ex portiere di Milan e Livorno oggi allenatore del Sondrio, si esprime sulla Nazionale italiana e il futuro della panchina azzurra. Tra le sue dichiarazioni, spicca un apprezzamento per Gattuso, scelto come possibile erede di Spalletti. Con 232 presenze tra i migliori in campo, Amelia conferma la sua fiducia nel carattere e nelle qualità dell’ex centrocampista rossonero. La discussione su chi possa guidare l’Italia si infiamma, e Amelia fornisce una prospettiva interessante e appassionata.

Intervistato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, l'ex portiere ed oggi allenatore del Sondrio Marco Amelia ha parlato della situazione riguardante la Nazionale italiana, dando un suo parare sull'eventuale miglior sostituto di Spalletti.

