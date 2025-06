Italia nella morsa del caldo | temperature record e bollino rosso in diverse regioni

L’Italia si trova immersa nella morsa di un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature record e allarmi bollino rosso in molte regioni. L’anticiclone nordafricano sta intensificando questa fase estiva, portando ondate di calore sempre più intense e durature. Preparatevi a affrontare questa sfida climatica: il caldo estivo sta diventando una vera e propria prova di resistenza per tutti noi.

L'Italia è alle prese con la prima vera ondata di caldo della stagione estiva e con l'allerta meto da bollino rosso in diverse regioni. Una fase intensa e duratura alimentata dalla presenza dell'anticiclone nordafricano che da giorni domina lo scenario meteorologico nel Mediterraneo. Le temperature continuano a salire, con picchi estremi previsti tra oggi e .

Allerta caldo. In Italia si prospetta il primo fine settimana di caldo torrido,con temperature elevate.Sabato saranno 6 le città da bollino rosso (Bolzano,Campobasso, Perugia,Rieti,Roma e Frosinone)e cinque da bollino arancione (Bologna,Brescia, Firenze,Latin

Sale l'allerta caldo in tutta Italia: è infatti in arrivo una nuova ondata di calore, con temperature di 38 gradi a Firenze e Bologna e che nel sud e sulle isole potrebbero toccare i 40-42 gradi

