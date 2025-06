Italia nella morsa del caldo oggi allerta rossa in tre città

L’Italia si trova sotto una calda morsa, con temperature che raggiungono picchi elevati e allerta rossa in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia. Le ondate di calore continuano a mettere a dura prova cittadini e strutture sanitarie, mentre altre metropoli come Roma e Torino si preparano a fronteggiare livelli di rischio significativi. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa ondata di calore, perché la salute non può mai essere trascurata.

(Adnkronos) – Aumenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi, venerdì 13 giugno, è previsto bollino rosso (allerta massima di livello 3) in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia. Sarà invece bollino arancione, allerta di livello 2, in 8 città: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Torino. Lo rileva il bollettino sulle ondate di calore.

