Italia incontro positivo fra Gattuso e Gravina | parti vicinissime all'intesa

Italia, un incontro positivo tra Gattuso e Gravina apre le porte a una svolta storica per la Nazionale. Le parti sono vicinissime all’intesa, avvicinando ufficialmente il sogno di rivedere Gattuso in panchina azzurra. La ricerca del commissario tecnico sembra ormai in dirittura d’arrivo: un passo fondamentale verso il rilancio del calcio italiano. L’attesa è quasi finita: il futuro della Nazionale si decide nei dettagli.

La ricerca di un commissario tecnico per la Nazionale Italiana sembra davvero a un passo dal veder scorrere i titoli di coda. Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Crisi Italia, chi sarĂ il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

La FIGC ha scelto Gennaro Gattuso come allenatore della Nazionale. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex Milan, Napoli e Hadjuk Spalato sarà il successore di Spalletti sulla panchina dell'Italia. Aggiunge Nicolò Schira, Gattuso avrebbe dato d

