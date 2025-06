Italia Gattuso sempre più vicino alla panchina | oggi l’incontro tra il tecnico e Gravina

Gennaro Gattuso si avvicina sempre di più alla prestigiosa panchina della Nazionale italiana, suscitando grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. L’incontro odierno con il presidente Gravina rappresenta un passo cruciale verso questa ambiziosa scelta, mentre i nomi di Cannavaro e De Rossi restano sullo sfondo, pronti a entrare in gioco. La corsa per il ruolo di CT è ormai entrata nel vivo: il futuro degli azzurri potrebbe essere scritto proprio da qui.

Gennaro Gattuso è vicino a diventare il prossimo ct della Nazionale italiana. L'accordo non è ancora definito, per questo restano sullo sfondo gli altri due ex campioni del Mondo 2006 contattati dalla Figc, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi.

