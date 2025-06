Italia-Francia oggi Nations League volley 2025 | orario tv programma streaming

Sabato 14 giugno alle 02.00, il volley maschile italiano torna protagonista nella Nations League 2025 con l’atteso match Italia-Francia a Quebec City. Dopo le vittorie contro Bulgaria e Germania, gli azzurri affrontano i transalpini in uno scontro che promette emozioni forti e spettacolo. Restate sintonizzati, perché tutto il mondo del volley seguirà questa battaglia decisiva in diretta TV e streaming, per scoprire chi si aggiudicherà il prestigioso trofeo.

Sabato 14 giugno (ore 02.00) si gioca Italia-Francia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Dopo aver battuto la Bulgaria con un secco 3-0 e la Germania al tie-break dopo una spettacolare rimonta, gli azzurri torneranno in campo a Quebec City (Canada) per fronteggiare la formazione transalpino nel terzo atto di questa trasferta in terra nordamericana. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, di fondamentale importanza in ottica qualificazione alla Final Eight. Riflettori puntati sul palleggiatore Simone Giannelli, sugli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, sugli schiacciatori Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani, i centrali Simone Anzani (capitano) e Giovanni Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Francia oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

