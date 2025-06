Italia aumento dei casi di scabbia | sintomi e terapie

Negli ultimi tempi, l’Italia ha assistito a un preoccupante incremento dei casi di scabbia, con regioni come Lazio ed Emilia-Romagna particolarmente colpite. Gli esperti della SIDeMAST lanciano l’allarme e invitano alla massima attenzione. Ma di che infezione si tratta? La scabbia è una condizione contagiosa che, se non trattata tempestivamente, può diffondersi rapidamente. Scopriamo insieme sintomi e terapie per affrontarla efficacemente, perché la conoscenza è la prima arma contro questa problematica crescente.

Negli ultimi anni, in Italia c’è stato un aumento vertiginoso dei casi di scabbia. Tra le regioni maggiormente colpite ci sono il Lazio e l’Emilia-Romagna. A dare l’allarme e a mettere tutti in guardia sono stati gli operatori della Società Italiana di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse (SIDeMAST). Di che infezione si tratta? La scabbia . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: italia - aumento - casi - scabbia

Disoccupazione stabile nella zona Ocse e euro, lieve aumento in Italia a marzo - A marzo, il tasso di disoccupazione nella zona OCSE si è stabilizzato al 4,9%, mentre in Italia si è registrato un lieve aumento.

Casi di scabbia in aumento in Italia: sintomi e come riconoscere il prurito Vai su X

Negli ultimi anni in Italia e in altri Paesi europei i casi di scabbia sono in aumento da qualche anno. Il fenomeno potrebbe avere a che fare con la pandemia e la ripresa del turismo di massa, ma anche con una possibile resistenza ai farmaci del parassita resp Vai su Facebook

Scabbia in Italia in aumento, 750% di casi in più: cos'è, i sintomi e come riconoscere il prurito; I casi di scabbia, la malattia della pelle pruriginosa e molto contagiosa, stanno aumentando in Italia; Casi di scabbia in aumento in Italia: sintomi e come riconoscere il prurito.

È boom di scabbia in Italia, +750% di casi negli ultimi tre anni Lo riporta blitzquotidiano.it: Boom di casi di scabbia in Italia: +750% in tre anni.