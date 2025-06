Istat | cala export extra Ue aprile -7%

A aprile 2025, i dati Istat rivelano un quadro di sfide e opportunità per il nostro export: una leggera flessione congiunturale dovuta principalmente alla diminuzione delle vendite verso l'area extra Ue, mentre le esportazioni verso l'Ue continuano a crescere. Questi trend evidenziano come il contesto internazionale influenzi le nostre performance commerciali, ponendo la domanda: come potremo rafforzare la nostra competitività sul mercato globale?

10.50 Ad aprile 2025 si stima una flessione congiunturale delle esportazioni (-2,8%) e un aumento modesto delle importazioni (+0,3%) rispetto a marzo. E' quanto rileva l'Istat. La diminuzione su base mensile dell' export si deve all'ampia riduzione delle vendite verso l'area extra Ue (-7,0%). Le esportazioni verso l'area Ue crescono invece dell'1,5%. Su base annua, l'export cresce dello 0,4% in termini monetari mentre si riduce del 3,7% in volume. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Commercio estero, Istat: Nel mese di marzo export -1% (+5,8% su base annua) - Nel mese di marzo, l'ISTAT rileva un incremento dell'export dell'1,58% su base annua. Tuttavia, le proiezioni per marzo 2025 indicano una lieve flessione delle esportazioni (-1%) e una stabilità delle importazioni (+0,2%), con un significativo calo delle vendite verso l'area Ue (-5,0%) e un andamento più positivo verso i mercati extra UE.

