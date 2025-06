Iss gruppo di lavoro per linee guida per perizie medico-legali

L'Istituto Superiore di Sanità ha avviato un innovativo gruppo di lavoro dedicato alla creazione di linee guida per le perizie medico-legali. Questo progetto mira a uniformare i contenuti, migliorare la qualità delle consulenze tecniche d’ufficio e ridurre rischi di incompletezza o contraddittorietà. Con un approccio rigoroso e condiviso, l’obiettivo è rafforzare la credibilità e l’efficacia delle valutazioni medico-legali, garantendo maggiore affidabilità alle parti coinvolte e alla giustizia.

All’Iss, Istituto superiore sanità, è stato attivato gruppo di lavoro per produrre linee guida per svolgimento di perizie medico-legali. L’obiettivo è rendere omogenei i contenuti delle perizie medico-legali e le consulenze tecniche d’ufficio (CTU) riducendo il rischio che siano incomplete, contraddittorie o impugnabili. Secondo la nota diramata dall’Istituto Superiore di Sanità, che coordinerà i lavori per sviluppare le linee-guida e le buone pratiche che i professionisti del settore dovranno adottare, gli obiettivi principali saranno: “definire i criteri metodologici e procedurali per lo svolgimento di perizie e CTU promuovendone l’uniformità di approccio a livello nazionale per ridurre le disomogeneità”; “garantire che perizie e CTU siano fondate su evidenze scientifiche aggiornate e su una corretta metodologia medico-legale” e “elaborare strumenti condivisi che possano fungere da riferimento tecnico e supporto per la formazione continua dei professionisti, colmando eventuali disomogeneità nei percorsi formativi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Iss, gruppo di lavoro per linee guida per perizie medico-legali

In questa notizia si parla di: linee - guida - perizie - medico

Giornata internazionale dell' infermiere, i professionisti dellOpi a confronto su linee guida e competenze - In occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, l'OPI Messina raccoglie i professionisti del settore per un confronto sui temi delle competenze avanzate e dell'iperspecializzazione.

Perizie medico-legali, l'Iss al lavoro sulle linee guida; Una bussola per le perizie medico legali e CTU, un Gruppo di lavoro coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità produrrà le prime linee guida e buone pratiche per i professionisti del settore; Perizie medico legali e CTU. Al via Gruppo di lavoro Iss per produrre linee guida e buone pratiche per i professionisti del settore ESTER.

Perizie medico-legali, l'Iss al lavoro sulle linee guida - L'Istituto superiore di sanità coordinerà i lavori per la produzione di linea guida e buone pratiche specifiche dedicate ai professionisti per rendere omogenei i contenuti di perizie medico legali e c ... Si legge su ansa.it

Perizie medico legali e CTU. Al via Gruppo di lavoro Iss per produrre linee guida e buone pratiche per i professionisti del settore ESTER - Per rendere omogenei i contenuti di perizie medico legali e consulenze tecniche d’ufficio (CTU), riducendo il rischio che siano incomplete, contraddittorie o impugnabili, l’Istituto Superiore di ... Riporta quotidianosanita.it

Linee guida e responsabilità medica: le risposte alle domande più frequenti - Ed è in relazione a quegli ambiti che il medico ha la legittima aspettativa di ... Come scrive diritto.it