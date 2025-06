Israele usa cani militari come arma contro i civili della Striscia di Gaza e l'Europa ha un ruolo

L'uso dei cani militari da parte di Israele contro civili a Gaza e in Cisgiordania solleva preoccupazioni etiche e umanitarie, con l'Europa chiamata in causa per il ruolo che potrebbe aver avuto nella fornitura di questi animali. Un’inchiesta del Guardian rivela come molti di questi cani arrivino dall’Europa, spesso senza adeguati controlli. Una questione delicata che richiede attenzione e riflessione. Continua a leggere.

L'esercito israeliano utilizza sistematicamente cani, soprattutto Pastori Belga Malinois, contro civili a Gaza e in Cisgiordania. Secondo un'inchiesta pubblicata sul Guardian molti di questi animali arrivano da Europa e Regno Unito, spesso senza tracciabilitĂ nĂ© controlli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - civili - gaza - europa

Elodie ha sventolato sul palco di San Siro una bandiera palestinese, per rendere omaggio alle vittime di Gaza e chiedere lo stop al massacro di civili da parte dell'esercito israeliano. Durante il live non sono mancati messaggi di inclusivitĂ , fino a questo omag Vai su Facebook

Israele usa cani militari come arma contro i civili della Striscia di Gaza, e l'Europa ha un ruolo; I cani d’assalto olandesi spediti a Israele per torturare i palestinesi: i racconti degli attacchi in…; I cani olandesi utilizzati da Israele per aggressioni e rastrellamenti.

Israele usa cani militari come arma contro i civili della Striscia di Gaza, e l’Europa ha un ruolo Si legge su fanpage.it: L'esercito israeliano utilizza sistematicamente cani, soprattutto Pastori Belga Malinois, contro civili a Gaza e in Cisgiordania ...